È stata aperta un’inchiesta in Francia dopo che una giovane donna ha accusato il calciatore del Psg ed ex Inter, Achraf Hakimi, di averla violentata. La ragazza si è recata in una stazione di polizia lo scorso fine settimana, facendo risalire il fatto allo scorso 16 gennaio. I due figli del giocatore marocchino e sua moglie si trovavano allora a Dubai. A riportare la notizia è Le Parisien.