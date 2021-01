Il terzino dell'Inter Achraf Hakimi è il protagonista del Matchday Programme nerazzurro: "Giocare a calcio è stato da sempre il mio desiderio più grande, fin da bambino poter giocare per i tifosi e per la mia Nazionale. Una delle emozioni più grandi che ho vissuto nella mia carriera è stato proprio il Mondiale. Di Madrid mi è sempre piaciuto il cibo e la gente, perchè lì è casa mia, c’è la mia famiglia. Milano mi piace molto, con il tempo imparerò a conoscerla meglio ma una cosa che amo è sicuramente la pasta! Il più veloce in squadra? Credo di essere proprio io! Oltre a me…Romelu Lukaku".