Achraf Hakimi, neo acquisto dell'Inter, si presenta ai canali ufficiali del club nerazzurro: "Il derby? Vogliamo che Milano sia tutta interista".



MESSAGGIO AI TIFOSI - "Sono qui per dare il meglio di me e per farli felici. Speriamo di poter fare grandi cose e di poter vincere qualche titolo".



SULLA SCELTA DELL'INTER - "Ho scelto questo club perché ha un allenatore che allena col mio stesso stile. E penso che sia una cosa molto buona. Penso che raggiungeremo grandi obiettivi e proveremo a vincere il campionato".



SU CONTE - "Che è un grande allenatore, con uno spirito competitivo e una grande passione per il calcio. Una cosa che trasmette alla squadra e ai tifosi, il suo spirito è una motivazione, ti fa stare vivo dentro la partita".



SU MAICON - "La verità è che Maicon era un giocatore impressionante, con un fisico incredibile. Spero di poter continuare sulla sua strada e creare la mia leggenda per essere ricordato come lui in questo club".