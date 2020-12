Forza fisica, capacità di mettersi in gioco e soprattutto gol, tanti gol.Michael Olunga ha conquistato la scena in Giappone, con la maglia del Kashiwa Reysol, club della prefettura di Chiba la cui maglia è stata indossata da Careca, che qualcuno ricorderà per aver sfidato (e perso) la semifinale del Mondiale per club 2011 contro il Santos di Danilo, Ganso e Neymar. Una realtà che vuole rilanciarsi, che ha chiuso l’ultima J-League a metà classifica, grazie ai numeri pazzeschi della punta keniota.che gli ha permesso di conquistare, oltre al premio di capocannoniere, anche il titolo di MVP del campionato, il primo africano a riuscirci.Olunga è sbarcato nel Paese del Sol Levante nella seconda parte del 2018, dopo esperienza in Cina (GZ Hengfeng), Spagna (Girona, con il quale diventa il primo giocatore keniota a segnare in Liga) e Svezia (Djungarden), dove adattarsi, per freddo e neve, è stato difficile. In Giappone ha trovato la sua dimensione, diventando un idolo dell’Hitachidai e dei tifosi in giallo, che gli hanno dedicato un coro sulle note della canzone popolare Swahili, brano di benvenuto agli stranieri che sottolinea come il Kenya sia terra di pace.- Olunga nel nord di Tokyo si trova benissimo, ma a 26 anni ha l’ambizione di fare uno step nella sua carriera.Al suo profilo dovrebbero pensarci i club di Serie A, lasciando da parte i pregiudizi. Il calcio di oggi è il risultato della globalizzazione, i buoni giocatori (e le occasioni) si trovano in ogni angolo del pianeta. Basta solo avere un po’ di coraggio.