La folta concorrenza rischia di chiudere Alen Halilovic al Milan. Ultimo acquisto dell’ex direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, il croato classe 1996 può lasciare il club rossonero in prestito. È un’ipotesi che il Milan sta valutando, soprattutto dopo l’arrivo di Samu Castillejo dal Villarreal e la permanenza in rossonero di Andrea Bertolacci. Il centrocampista croato, arrivato a luglio a titolo definitivo dall’Amburgo, non è sicuramente una prima scelta di Rino Gattuso. L’allenatore del Milan lo ha provato da mezzala nel corso dell’estate, ma anche da esterno alto, prima dell’arrivo dello spagnolo dal Villarreal. Ora Halilovic potrebbe restare come alternativa in mediana, perché davanti i rossoneri sono coperti.



SPAGNOLE INTERESSATE - Il mercato in entrata in Italia è chiuso, ma all’estero fino al 31 è aperto. In Spagna sono due i club che nelle ultime settimane hanno pensato ad Halilovic dopo le esperienze con Barcellona, Sporting Gijon e Las Palmas: Girona ed Espanyol. Gli agenti del calciatore croato sono al lavoro per trovare una sistemazione al classe 1996 e consentirgli di giocare con continuità. Non dovessero trovargli una maglia da titolare, Halilovic potrebbe restare al Milan, almeno fino al mercato invernale. Parte indietro nelle gerarchie di Gattuso e deve trovare ancora la miglior condizione fisica per provare a tornare quel talento cristallino che aveva impressionato l'Europa e soprattutto il Barcellona, che nell'estate del 2014 lo acquistò per 4 milioni dalla Dinamo Zagabria bruciando la concorrenza dei top club europei. La Spagna c'è, Halilovic aspetta e il Milan è pronto a valutare eventuali offerte di prestito.



