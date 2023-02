Sebastien, attaccante delche ha sconfitto un tumore ai testicoli, torna in campo domani in Champions League contro il Chelsea. L'ivoriano ha rilasciato una bella intervista al Times:"Sono andato lì dopo l'allenamento e, dopo cinque secondi di controllo, hanno detto: 'Sì, è un tumore, è un cancro ai testicoli'. Non sono uno che ha reazioni folli. Volevo aspettare di sentire tutte le informazioni per poi reagire o fare un piano. Cerchi di elaborare e digerire tutte le informazioni. Cerchi sempre di tornare alla radice. Qual è la prima cosa che devi fare quando succede qualcosa del genere? Cambi la tua routine, la tua vita. In quel momento ho messo in attesa il calcio. Ok, ora sta succedendo qualcosa di serio; nient'altro è importante. Penso solo alla salute e alla nuova routine. Mia moglie era in vacanza con i tre bambini. Come annunciarlo a loro? Dovevo. Si deve. Lei era spaventata. Puoi chiamare e inviare messaggi, ma ovviamente sei ancora preoccupato. Avere qualcuno con cui parlare di questo era davvero importante. Questa è una delle parti più grandi della malattia, le persone intorno a te. Tutti li dimenticano, ma anche loro soffrono"."Il gonfiore? Quello è niente. Per me, questa è solo apparenza, solo fisica. I veri effetti collaterali sono il mal di testa, la nausea, i dolori allo stomaco. Questo è stato fastidioso in ospedale, perché le sensazioni non erano delle migliori, quindi non aiuta a farti sentire meglio. Sono una persona che cerca sempre di essere positiva. Ho questa mentalità che voglio essere in grado di superare le cose. Stavo mettendo da parte i brutti pensieri. 'Ospedale? Sì, andiamo'. Hai la chemio e ogni giorno hai questo liquido nel tuo corpo e sei solo concentrato, come un gioco. Hai davanti cinque giorni che sono una merda. Ma va bene, non sei solo. Settantadue ore di malessere, e poi andrà tutto bene per due settimane. Stai pensando alla tua famiglia e vedi la tua famiglia, riposati e goditela. Ho tenuto quelle idee nella mia mente. Quando sono tornato era tutto perfetto, bellissimo ma per tutto il tempo ero concentrato sul mio corpo, perché molte cose sono cambiate. Significa molto tornare in Champions League. Pensi a tutto il lavoro che hai fatto e che, se non mi allenassi così tanto o non mi rendessi conto di quanto sia importante essere in forma, sarei così lontano da qui. Anch'io mi sento fortunato, felice, soddisfatto e non vedo davvero l'ora di giocare".