Come scrive la Gazzetta dello Sport: "Il club azzurro e quello cinese parlano attraverso i legali e gli istituti di credito perché le garanzie richieste da De Laurentiis debbono essere ancora soddisfatte dalla controparte. Decisive le prossime ore con il Dalian chiamato per l’appunto a fornire tutte le specifiche del caso sia sui termini che sulle modalità di pagamento. Il tentativo da parte dei dirigenti cinesi è quello di non incappare nella Luxury Tax che li costringerebbe a pagare allo stato il 100% del corrispettivo dell’operazione qualora quest’ultima superasse l’importo di 6 milioni di euro. Ecco perché la cifra totale potrebbe essere corrisposta al Napoli in più tranche, ma proprio per questo occorre che non possa sussistere da parte di De Laurentiis il benché minimo dubbio che tutte le «cambiali» saranno poi onorate"