La Gazzetta dello Sport spiega come Marek Hamsik sia pronto a salutare la maglia azzurra per la Cina. Salvo clamorosi ripensamenti. C'è un'offerta da 13 milioni a stagione per Hamsik. Offerta dello Shandong Luneng di Pellè. Hamsik ha salutato amici e sitribuito regali a compagni e dipendenti del club, sembra proprio sia pronto a dire addio. La Rosea riferisce che De Laurentiis al momento chiede 30 milioni di euro per far andare via Hamsik. Qualora dovesse arrivare un'offerta del genere il patron non tratterrebbe il capitano che andrebbe a firmare il classico contratto della vita.