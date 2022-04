Ci hanno provato per diversi anni con le maglie di Roma e Napoli. Unendo le forze insieme ad altri ex Serie A, ce l'hanno fatta nella Super Lig turca. Stiamo parlando di Gervinho (che per dover di cronaca non gioca da ottobre a causa della rottura del crociato) e Marek Hamsik che col loro Trabzonspor si sono appena laureati campioni di Turchia!



La squadra di Trebisonda, allenata da Abdllah Avci, ha potuto festeggiare dopo ben dieci minuti di recupero della partita pareggiata 2-2 in casa contro l'Antalyaspor: a tre giornate di anticipo, i 9 punti di vantaggio sul Fenerbahce, forti dello scontro diretto vinto 3-1 nel girone di andata, sono sufficienti per vincere lo scudetto locale.



Oltre a Gervinho e Hamsik, presenti l'ex Bologna Denswil, l'ex Fiorentina Vitor Hugo, l'ex Roma Bruno Peres e l'ex Atalanta Cornelius capocannoniere del torneo.



Settimo titolo di campione di Turchia nella bacheca del Trabzonspor. L'ultima volta nel 1984.