"Il Napoli sta facendo cose straordinarie, tutti lo invidiano e lo seguono. Speriamo sia l'anno giusto per lo scudetto". Musica e parole di Marek Hamsik, grande ex dei partenopei. Il centrocampista del Trabzonspor ha poi aggiunto: "Per la squadra Lobotka è fondamentale, senza di lui la squadra non ha equilibrio".