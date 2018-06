A Radio CRC è intervenuto il papà di Marek Hamsik, Richard: "Marek in questo momento si sta concentrando molto sulla nazionale, dato che dovranno giocare ancora una partita. Il futuro di mio figlio? Per come stanno le cose, come detto anche da Marek, lui ha un contratto valido con il Napoli per altri due anni ed un terzo opzionale: è un calciatore del club, si sente tale e aspetta sviluppi futuri. Cina? Sono delle deduzioni dei media. Hamsik resta altri tre anni? Quello che posso dire ora è che Marek è dispiaciuto e deluso perchè sperava di vincere lo scudetto, adempirà al contratto col Napoli e farà di tutto per adempiere nel modo più valido possibile. Ancelotti? So che ha parlato con Marek, è stato molto compiaciuto dalla sua telefonata ed ha apprezzato molto la telefonata di Ancelotti. L'allenatore gli ha prospettato il ruolo per il prossimo anno, anche nel contesto della squadra. Io amo il calcio e viaggio molto per vedere partite oltre a quelle del Napoli, amiamo tanto la città perchè la ama anche Marek. Gli undici anni passati da mio figlio a Napoli sono anche i nostri"