Marek Hamsik volerà in Cina, tutto fatto in queste ore. Le conferme sono arrivate anche dal San Paolo nella serata di ieri, l'ultima del capitano in azzurro dopo quasi dodici anni da leader, uomo dei record e leggenda del club; Ancelotti ha annunciato la volontà di accontentare Hamsik, si è passati nella notte dalle parole ai fatti con un accordo totale tra il Napoli e il Dalian Yifeng, società cinese proprietaria anche di giocatori come Yannick Ferreira Carrasco che per la giornata di domani aspetta le firme di Hamsik e del presidente de Laurentiis per organizzare l'arrivo dello slovacco in Cina, la presentazione ufficiale e l'annuncio di un colpo di alto livello.



I DETTAGLI - A dispetto delle cifre circolate in queste ore, il Napoli incasserà 15 milioni di euro più bonus dal Dalian che pagherà anche le pesanti tasse di questa operazione come previsto dalle normative del governo cinese. In più, de Laurentiis risparmierà poco più di 4 milioni di ingaggio all'anno che diventano 8 milioni lordi. Hamsik firmerà per 3 anni con il club cinese e guadagnerà 27 milioni netti complessivi, ovvero 9 milioni di euro a stagione. Marek aveva ricevuto una proposta anche dal Borussia Dortmund nei mesi scorsi per affrontare una nuova sfida in Bundesliga a cifre importanti. Risposta: no, grazie. In Europa c'è solo il Napoli. L'offerta del Dalian Yifeng però per Marekiaro è stata davvero irrinunciabile.