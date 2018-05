Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, è intervenuto a CalcioNapoli24 Live: "La cena voluta da Marek? Non è una notizia, è tradizione che il capitano lo faccia al termine della gara. E’ il simbolo della squadra ed è normale che al termine dell’anno ci sia questa cena. Lo ha fatto tutti gli anni, non è un addio e non c’è un’offerta dalla Cina. Le offerte sono arrivate ogni anno ma lui è sempre rimasto a Napoli, il resto sono solo chiacchiere. Ripeto che al momento non c’è nessuna offerta, il resto sono chiacchiere da bar. La conferma di Hamsik non dipende dal rinnovo di Sarri. Chiunque ci sarà Marek è legato a Napoli, quindi la sua permanenza non dipenderà dal prossimo allenatore azzurro".