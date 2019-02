Secondo Il Mattino, Marek Hamsik ecco come ha vissuto le sue ultime ore a Castelvolturno: "Eccolo, Marek. Torna probabilmente per l'ultima volta al centro tecnico di Castel Volturno per quello che è solo un leggero riscaldamento con il resto della squadra. Appena arriverà il bonifico del Dalian, il Napoli darà il nulla osta per la sua partenza. La prima tappa sarà a Madrid, dove il capitano (quasi ex) è atteso per le visite mediche. Poi dalla capitale spagnola, con un volo privato partirà per la Cina dove è atteso da un triennale da quasi 10 milioni di euro a stagione. Il club sta organizzando una presentazione spettacolare: lo scorso anno si è piazzato all'undicesimo posto e sogna almeno un piazzamento per la Champions asiatica. Hamsik sarà una delle stelle del prossimo campionato cinese. Se non ci saranno colpi di scena, l'esordio dello slovacco è previsto il 3 marzo, contro l'Henan Jianje.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato riconoscente nei confronti di un calciatore che ha sempre amato la città di Napoli e in passato rifiutato molte proposte come quelle di Milan e Juventus. Il patron azzurro ha abbassato le pretese proprio per far partire lo slovacco, il quale si è anche confrontato con Carlo Ancelotti.

De Laurentiis ha fatto uno sconto notevole ai cinesi pur di accontentare Hamsik. Molto meno dei 25 milioni di euro chiesti l'estate scorsa: alla fine, ha detto di sì per circa 16 milioni di euro. Una trattativa lampo, perché gli emissari del Dalian hanno prima tentato l'assalto a Belotti e poi ad Immobile prima di andare alla carica per Hamsik. Trovando l'intesa con Venglos in un baleno. La sua giornata al centro tecnico è stata caratterizzata dalla visita dello scienziato Antonio Giordano, Direttore dello Sbarro Health Research Organization a Philadelphia, con cui lo slovacco si è intrattenuto a lungo a colloquio.

Hamsik ha anche parlato con Ancelotti, nella stanza del tecnico: parole riservate, prima di scendere in campo e svolgere la parte iniziale dell'allenamento. Esercizi di riscaldamento e poco altro. Nella mente di Marekiaro, ormai, c'è solo la Cina. Non è un mistero che, pur se sofferta, la decisione ormai è presa. Non sono ore semplici per l'uomo che ha battuto ogni primato con la maglia del Napoli. È una bandiera che si ammaina e, vista l'età, non era così scontato il suo addio adesso.

Il vero dilemma di Marek è stato se far terminare l'anno scolastico ai ragazzi oppure no. La decisione è stata quella di far rientrare Martina e i figli nella sua Banska Bystrica. Nel suo viaggio cinese ci saranno il suo agente Venglos e papà Richard. Gli amici di Pinetamare lo raggiungeranno tra qualche settimana: lì in Cina lo attende Bernd Schuster, il tecnico tedesco finalista con la Germania Ovest al Mondiale del 1982, quello vinto dall'Italia a Madrid".