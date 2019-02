Nelle ultime ore sta tenendo banco il caso Marek Hamsik, con il trasferimento mancato del giocatore dal Napoli a Dalian Yifang. Il club cinese in questa sessione di mercato avrebbe voluto rinforzarsi con diversi calciatori provenienti dalla serie A, oltre che con il centrocampista slovacco, non è un caso che nelle scorse settimana sulla scrivania del presidente del Torino, Urbano Cairo, sia pervenuta un’offerta di 60 milioni per Andrea Belotti.



A differenza di quanto fatto da Aurelio De Laurentiis per Hamsik, il patron granata non ha però voluto neanche imbastire una trattativa per l’eventuale cessione del suo capitano. Il Gallo è così rimasto al Torino e, dopo quando successo con il Napoli, sembra essere difficile che in futuro Cairo possa decidere di ascoltare un’eventuale proposta da parte del Dalian Yifang per Belotti o per qualsiasi altro calciatore di proprietà del club piemontese.