Intervistato da Canale 21 l'ex bandiera del Napoli,ha parlato del suo futuro e del possibile ritorno a Napoli.“Sto bene, aspetto le ultime partite con la Slovacchia. Non so se sono un monumento del mio Paese ma vado fiero di quello che ho fatto con la Nazionale. Continuerò a giocare con il mio club prima dell'addio ma ancora non ci sto pensando. A breve compirò 36 anni, penso che si sta avvicinando l’addio al calcio e mi piacerebbe fare una festa di addio al calcio a Napoli”."Ricordo tutti con grande piacere, ognuno di loro mi ha lasciato tantissimo. Ogni allenatore mi ha dato tanto, partendo da Reja che è diventato il mio papà perché ero giovane e credeva nei miei mezzi e mi faceva giocare sempre. Con Sarri mi sono veramente divertito tantissimo”."Nessuno si sarebbe aspettato un Napoli così. La società è stata grande perché ha trovato gli uomini giusti sul mercato e stanno andando fortissimo. Non saprei dire se questa sosta farà bene o male al Napoli, ma gli azzurri possono riprendersi un po' dopo tante partite, ma se dovesse ripartire come ha terminato sarà molto dura per le inseguitrici. Non so se è il Napoli più forte dell'era De Laurentiis, ma la società sta facendo un grandissimo lavoro e possono sicuramente vincere lo scudetto"."Osimhen ha tutto: fisico, velocità, è tosto e cattivo. Ha tutto e segna anche tanto. Micheli e Spalletti mi hanno chiesto di Lobotka e tutti credevano in lui, con Spalletti ha trovato la serenità e lo spirito giusto e sta facendo benissimo."Io e il presidente De Laurentiis ci siamo promessi di risentirci quando smetterò per un eventuale futuro al Napoli".