Marek Hamsik ha parlato a margine dell'aggiudicazione per l'ottava volta del pallone d'oro slovacco. "E' davvero una gioia vincere questo premio. Ora toccherà ai giovani prendere ormai il prossimo premio. Mi aspetto poche possibilità di vincere questo prestigioso riconoscimento dopo il trasferimento in Cina. Sono a conoscenza di questa possibilità, ma alla fine è stata una mia decisione. Poi magari faccio di nuovo tanti gol e l'anno prossimo mi ritrovate di nuovo sul palco (ride ndr). Auguro a Skriniar e Lobotka di prendere il mio posto perché sono due calciatori giovani e forti.

Napoli? Purtroppo per la terza volta siamo finiti dietro la Juventus in campionato. Ci siamo però goduti un'ottima Champions facendo partite memorabili contro Liverpool e Psg. Vorrei davvero tanto che un giorno il Napoli potesse vincere lo scudetto che è mancato a me. Spero però di poter raggiungere questo traguardo con il Dalian: il presidente è molto ambizioso e sta costruendo una squadra per vincere tutto in Asia"