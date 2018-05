Hanno fatto molto rumore le parole del padre di Marek Hamsik rilasciate in patria e un trasferimento del capitano azzurro non è più fantascienza. Ne sono convinti i bookmaker di www.stanleybet.it, secondo cui lo scenario più probabile è un approdo dello slovacco in Cina, al Guangzhou, opzione bancata a quota 1.75. Ma i tifosi del Napoli possono ancora sperare: la permanenza di Hamsik alla corte di De Laurentiis è piazzata a 1,15, quindi un’ipotesi molto probabile. Il forte centrocampista potrebbe far gola anche alle big d’Europa e, per i quotisti inglesi, le mete più plausibili sono PSG a 5.50, Chelsea a 6.00 e Manchester United a 6.50. Stanleybet dà fiducia anche alla pista italiana: l’approdo di Marek Hamsik all’Inter pagherebbe 11.00 volte la posta giocata, opzione molto difficile ma non impossibile; stessa quota per il Milan che, nonostante i guai con la Uefa, vede anche le sue chance bancate a 11.00.