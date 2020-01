Oggi c'è Juve-Cagliari, occasione buona per completare dettagli anche formali riguardo gli ultimi passaggi per la cessione di Kwang-Song Han. Ma non era solo la burocrazia del riscatto tra Juve e Cagliari a mancare. Infatti, nonostante le visite mediche, a mancare era ancora l'intesa economica tra i bianconeri e l'Al-Duhail: in Qatar è ormai prassi consolidata quella di effettuare le visite mediche prima di definire il tutto, in ogni caso sembra solo questione di tempo. Ore più che giorni. Perché sono in corso già nuovi contatti per arrivare alla fumata bianca, l'intesa economica sembra ormai imminente anche in virtù del gentlemen agreement post ingaggio a zero di Mario Mandzukic. La Juve vuole quantomeno evitare una nuova minusvalenza, tra prestito, riscatto e bonus i bianconeri hanno investito da agosto circa 5 milioni per il nordcoreano e servono almeno quei soldi per concludere l'operazione.