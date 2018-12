Samir Handanovic non piange altre lacrime dopo il pareggio contro il PSV in Champions League che ha costretto l'Inter a dire addio alla Champions League. Intervistato da Sky Sport il portiere sloveno ha così commentato la gara.



DORMITO POCO - "Si è dormito pochissimo, però oggi è un giorno nuovo e si va avanti. Sabato c'è una nuova partita e vincere è sempre la miglior medicina".



NIENTE LACRIME - "Sicuramente è sfumato un obiettivo perché in Champions volevamo andare avanti, ma penso che non ci sia niente da piangere".



L'EUROPA LEAGUE - "Ormai è andata: dobbiamo pensare che l'Europa League sia un'occasione, non una perdita. Altre squadre pensano di poterla vincere, anche noi dobbiamo fare così".