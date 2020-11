, si comincia ad avere dubbi sulla conduzione tecnica e, a seconda dei gusti, si tende a colpevolizzare questo o quell’altro giocatore.i troppi gol subiti sono un danno enorme per le ambizioni di vittoria di Conte e dell’Inter e per i tifosi, ogni pallone che scivola nel proprio sacco, è una pugnalata al cuore, soprattutto sequasi come se ce lo si aspettasse. La sensazione di vivere un deja vu non aiuta ad alzare il morale del pubblico nerazzurro.Handanovic è il portiere titolare dell’Inter dal 2012,La sua sfortuna è stata quella di capitare nell’era peggiore della società nerazzurra. Nel dopo Tripletenerazzurre con conseguente problema legato all’appena nato FFP che ha costretto l’Inter ad anni di sofferenza economica e sportiva.nonostante le difficoltà e di essere rimasto all’Inter anche davanti alla grande possibilità di non vincere niente per anni.Le offerte a Samir, che in queste stagioni è stato uno dei portieri più forti al mondo, non sono mai mancate ma l’amore per la maglia nerazzurra è stato più forte. Maa cui il pubblico era abituato inevitabilmente arrivano le critiche e nascono i dubbi.La sensazione che ho è che, in questo periodo. I riflessi paiono più lenti, le parate salva risultato sono di meno.ma l’età avanza per tutti e più gli anni passano più qualcosa al passare del tempo bisogna concedere.Ovviamente questo inizio di stagione non è stato facile ma dare tutte le colpe al portiere è assurdo., mentre ora fatica ad esserlo. Sarà solo un momento ma i 37 anni che compirà nel 2021 non aiutano.Guardando la storia recente dei portieri dell’Inter ci si accorge che, nonostante siano stati tutti grandi e fedeli,Il grandeper 3 volte nominato miglior portiere al mondo, lascio l’Inter nel 1994 a 34 anni dopo una storica vittoria in UEFA,che lo sostituitì, giocò 5 stagioni in nerazzurro e a 33 anni lasciò per l’arrivo di Lippi. La corsa difu molto più lunga, 9 stagioni ma nel 2005 a 34 anni il suo ruolo divenne quello di vice diche a sua volta lasciò la porta ad Handanovic a 33 anni.Insomma la storia dice che l’Inter ha sempre avuto grandissimi interpreti del ruolo in porta ma anche i più grandi, all’alba dei 34 anni, sono usciti di scena.che alla soglia dei 37 è ancora proprietario indiscusso della porta nerazzurra.Credo sia inevitabile dover pensare al dopo Handanovic. La storia nerazzurra lo insegna.Non so se chi verrà dopo di lui potrà essere all’altezza delle sue prestazioni in questi anni ma sta alla bravura di chi fa mercato assicurarsi che sia così. A 37 anni è ovvio che si possa pagareLo stesso, forse il miglio portiere di sempre, ha dovuto arrendersi alla carta d’identità, si è reso protagonista negli ultimi anni di errori clamorosi che non fanno parte di lui, della sua bravura e del suo bagaglio tecnico.ma se il fisico regge possono sostituire con l’esperienza quello che l’età gli toglie nel fisico.Non credo sia il caso di Handanovic, credo che Samir sia ancora un grande portiere ma, sono altresì certo, che