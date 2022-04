In bilico. Il futuro di Samir Handanovic è tutt'altro che deciso, il contratto in scadenza a giugno non è stato ancora rinnovato e le dichiarazioni del post Juventus non hanno chiarito i dubbi. Quel "le cose si fanno in due" racconta un certo malessere che sta vivendo il numero uno nerazzurro, che si aspettava di firmare le carte per il prolungamento settimane fa. Così non è stato e difficilmente succederà entro al fine del mese. L'Inter infatti ha rimandato ogni discorso a fine stagione, ora bisogna pensare al campo e alla lotta per scudetto e Coppa Italia.



IN BILICO - La situazione è spinosa, per arrivare a un accordo è necessario venirsi incontro. Handanovic, che festeggerà 38 anni il prossimo 14 luglio, vuole lottare ancora per la maglia titolare e chiede un biennale con ingaggio in linea con quello attuale, 3,2 milioni di euro netti all'anno, che al lordo sono circa 6. L'Inter, che ha già chiuso l'arrivo a parametro zero del numero uno dell'Ajax André Onana, valuta invece un rinnovo di una sola stagione, fino al 2023, con ingaggio al ribasso. Le parti sono distanti, il futuro è un rebus.