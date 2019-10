Samir Handanovic e Wojciech Szczesny, portieri di Inter e Juventus, sono tra i 10 candidati per il Trofeo Jascin, il Pallone d'Oro dei portieri. Insieme ai due 'italiani' ci sono Alisson, Ederson, Ter Stegen, Lloris, Neuer, Kepa Onana e Oblak, con il brasiliano del Liverpool, campione d'Europa coi Reds e vincitore della Copa America col Brasile, candidato numero 1.



Nella top 10 dei più costosi, però, non ci sono né il portiere della Juventus né quello dell'Inter. C'è invece Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, più caro dei portieri della Serie A: fuori sia dallo Jascin che dal Kopa Trophy, che premia il miglior Under 21 al mondo, è il settimo estremo difensore per valore di mercato (dati transfermarkt). Szczesny è undicesimo, Handanovic... 92esimo.