Alla vigilai di PSV-Inter, il portiere Samir Handanovic ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa.

Quanto vi avvicinereste alla qualificazione vincendo domani?

“Tutte le partite sono importanti, non pensiamo alla partita di domani, ma vogliamo fare una partita da Inter”.

Che segnale è per la squadra il turnover che ha utilizzato Spalletti?

“Il gruppo si vede da queste cose, quando chi gioca meno risponde presente se chiamato in causa. In questa stagione ci sarà bisogno di tutti e sarà necessario tifare per i compagni quando non impiegato”.



La gara di domani sarà decisiva?

“Penso di no perché ci sono altre quattro gare da giocare e qualsiasi cosa accadrà non sarà decisiva”.

Nella partita contro il Tottenham ha vissuto sensazioni particolari visto che hai giocato per la prima volta in Champions a 34 anni?

“L’ho affrontata come altre partite. Quello che mi ha colpito è stato lo stadio dopo il secondo gol, è quello che ti da emozioni, che ti riempie e ti da una gioia immensa, ma non solo a me, anche a tutti gli altri miei compagni. Per il resto, ho preparato la partita come tutte le altre”.



Come giudichi il tuo inizio di stagione?

“È troppo presto, arriviamo almeno a metà campionato prima di dare giudizi”.



Cosa pensi di Lozano? Hai studiato le sue caratteristiche?

“Non c’è solo lui, anche l’altra punta esterna è forte e veloce. Vanno diretti in porta e pressano, sono molto giovani e nei prossimi anni sentiremo parlare di loro. Li conosciamo anche perché giocano in nazionale, sappiamo chi affrontiamo”.



Quest’anno ti senti più protetto dalla difesa rispetto alle altre stagioni?