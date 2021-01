Tutto come prima.come testimonia il netto 4-0 al Benevento, aperto subito da un’autorete e poi completato dal risveglio di Lautaro e dalla doppietta di Lukaku.. Prima di tutto, per la terza gara consecutiva, dopo il 2-0 alla stessa Juventus lo 0-0 a Udine, Handanovic è rimasto imbattuto.Infine, oltre allo squalificato Conte, hanno potuto riposare De Vrij, Brozovic e Vidal dall’inizio, Barella, Lautaro e Lukaku nel corso della partita, che in mischia devia una punizione di Eriksen. Sembra l’inizio di una passeggiata e invece Conte scalpita in tribuna perché i nerazzurri non riescono più a segnare in un primo tempo comunque dominato. Con Eriksen, preferito a Brozovic davanti alla difesa, tra un ottimo Barella e un ordinato Gagliardini, nel consueto centrocampo a cinque completato dagli esterni Hakimi e Perisic, l’Inter rischia soltanto quando il Benevento prova a ripartire in contropiede. E così Lapadula sfrutta gli spazi a disposizione reclamando un rigore che in realtà non c’è, perché il Var dimostra che il fallo di Ranocchia, schierato al posto di De Vrij, in realtà è commesso pochi centimetri fuori dall’area. Il Benevento, però, si ferma qui, risucchiato nella propria metà campo dalla pressione dell’Inter che cerca il raddoppio con una punizione di Eriksen, respinta da Montipò, e soprattutto con un colpo di testa di Hakimi, smarcato dal regista danese, fuori di poco.Nessun segnale, invece, da Lukaku che finisce nell’imbuto dei due difensori centrali Glik e Caldirola, mentre Lautaro avrebbe la palla buona sui piedi ma la spreca malamente calciando alto. Troppo poco, comunque, perché Perisic sulla sinistra non salta mai il dirimpettaio Depaoli e le accelerazioni di Barella non bastano, come non bastano le punizioni e i calci d’angolo di Eriksen,La sfortuna, però, finisce e soprattutto finisce il digiuno di Lautaro che torna al gol dopo sei partite, sfruttando con un perfetto sinistro un rimpallo favorevole dopo un allungo di GagliardinInzaghi non può essere contento e infatti subito dopo toglie Caldirola e Viola, inserendo Pastina e Schiattarella, mentre Stellini, che rimpiazza Conte in panchina, può rilanciare Vidal per risparmiare Barella, pensando alla sfida di martedì in coppa Italia contro la Juventus.Nessun cambio, però, modifica il copione di una partita a senso unico nella quale il Benevento regala il terzo gol all’Inter con un passaggio del portiere Montipò sui piedi di Lautaro che offre a Lukaku il pallone del facile 3-0. E a questo punto, ammesso che qualcuno avesse ancora qualche dubbio, la partita è finita.. Quanto basta per uscire, lasciando spazio a Pinamonti, mentre Sensi rileva Gagliardini, in una serata perfetta per il risultato e per il turnover.