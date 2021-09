Intervistato da Tuttosport il capitano, Samir, ha parlato del presente e del futuro dell'Inter passando dalla voglia di continuare a vincere fino all'addio di Conte.“Lei sa chi è Mikhail Tal? Uno scacchista conosciuto non tanto per i titoli vinti, ma per il suo gioco e per come si applicava per ottenere risultati. Charles Bukowski invece dovrebbe sapere chi è. Ecco a volte mi sento il Bukowski dei portieri… Non bevo, non fumo, ma come lui sono un tipo diretto che se deve dire una cosa a qualcuno vado dritto”.“La fascia da capitano e lo scudetto sono due master. La laurea è arrivata vivendo i difficili momenti di transizione che ha vissuto questa società in questi anni. E’ stato un percorso di crescita ed era difficile prevedere quanto sarebbe durato”.“Cos’ho provato? Mi sono sentito leggero, nonostante la responsabilità che provavo indossando la fascia. Una fascia che pesa perché noi possiamo scrivere solo qualche pagina, ma l’Inter rimane nella storia”.- “In questi anni abbiamo costruito un certo tipo di mentalità che non può essere dimenticata solo perché due giocatori forti sono andati via. L’Inter ha vinto il triplete dopo che Ibrahimovic è andato via. La Lazio lo scudetto dopo l’addio di Vieri. Questo conferma che è il gruppo che ti fa remare avanti e che non bisogna dipendere da uno due giocatori”.“Ci guardano in modo diverso da 2-3 anni. Chi gioca percepisce di trovarsi contro una squadra forte. Accadeva a me quando giocavo nell’Udinese contro l’Inter. Oggi accade lo stesso agli altri quando ci affrontano”.“Quando mi giro nello spogliatoio vedo tanti giocatori forti e professionisti seri. Questa è una squadra che può e deve continuare a vincere. Non so se siamo più o meno forti dell’anno scorso, sicuramente siamo più completi e c’è più esperienza”.“Non serve aggiungere altro, cerchiamo di dimostrare in campo cosa ci hanno lasciato tutte quelle delusioni”.“Ci vuole un po’ per metabolizzare errori e sconfitte, ma tutto dovrà essere fatto nel modo giusto. Se sbagli vuol dire che sei vivo. A 37 anni non mi deve spiegare nessuno quando sbaglio, so di averlo fatto. Se dopo l’errore vinci è meglio”.“Noi giocatori dobbiamo soltanto ringraziarlo, anche se sono stati due anni impegnativi. Quello che mi ha colpito di più è la mentalità che ha portato e su questo credo che abbiamo fatto il passo più grande. Conte è uno che si emoziona quando parla alle sue squadre e sa sempre il momento giusto per farlo”."Fa parte del gioco, son cose che succedono dappertutto e con tutti, poi è normale: mi sento ancora bene e mi diverto, vivo per il calcio, la mia passione. Ora penso all'oggi, poi vedremo. L'importante è che l'Inter raggiunga i suoi obiettivi"