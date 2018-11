Nessuno come lui. Samir Handanovic è il valore aggiunto della stagione di un'Inter seconda in campionato e vicina al passaggio del turno in Champions League. Lo dicono le prestazioni e soprattutto i numeri. Dopo il brutto errore nella sfida contro il Torino, l'ex numero uno dell'Udinese ha svoltato, risultando decisivo in più di un'occasione. Analizzando il dato tra gol subiti (6) e occasioni pericolose concesse l'Inter è la seconda squadra del campionato alle spalle del Parma, ciò significa che Handanovic, più di una volta, si è preso la scena.



MIGLIORE - In Europa Handanovic ha dovuto effettuare 24 parate in 4 partite, 16 solo nei due match contro il Barcellona. Se si considerano i cinque top campionati europei, come scrive La Gazzetta dello Sport, è il migliore in assoluto per rendimento nel rapporto tra parate effettuate e gol subiti: 83,33%, meno di due gol incassati ogni 10 tiri in porta.



SOSTITUTO - Il futuro di Handanovic è nerazzurro, il contratto è in scadenza nel 2021, ma la carta d'identità, che recita 1984 come anno di nascita porta a delle riflessioni. L'Inter è al lavoro per trovare il sostituto, che possa arrivare come 12 per poi diventare il nuovo numero uno. Nel mirino ci sono Lafont della Fiorentina, Cragno del Cagliari, Gollini dell'Atalanta e Areola del Paris Saint-Germain.