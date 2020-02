Niente Sampdoria per Samir Handanovic. L'Inter non vuole correre rischi col portiere sloveno, fuori dal match contro l'Udinese per il problema alla mano sinistra che ha spianato la strada al vice Daniele Padelli. Il numero uno sloveno ha svolto terapie anche nella giornata di ieri e tra oggi e domani effettuerà ad Appiano Gentile dei test sul campo, anche senza l'ausilio del tutore indossato negli ultimi giorni, per capire se forzare o meno in vista dei prossimi impegni.



VUOLE LA JUVE - Out per il match di domenica contro la formazione di Claudio Ranieri, Handanovic attende il via libera per ripresentarsi tra i pali per il big match con la Juventus del prossimo 1° marzo. Resta in dubbio invece il suo impiego per la partita di ritorno contro il Ludogorets in Europa League, che può rappresentare proprio l'occasione per l'ultima verifica prima del suo ritorno anche in campionato.