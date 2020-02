L’Inter anche contro la Lazio dovrà rinunciare a Samir Handanovic, ai box per infortunio: verrà confermato Padelli tra i pali dei nerazzurri. Nonostante i problemi fisici e in contratto in scadenza nel 2021, l’Inter ha deciso il suo futuro in vista della prossima stagione. Nessun dubbio per Conte e la società, che hanno dato garanzie al proprio portiere. Arriverà invece un nuovo secondo portiere, un profilo giovane anche in chiave futuro: i nomi caldi sono due su tutti.