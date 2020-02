L'infortunio alla mano che lo ha costretto a saltare la gara con l'Udinese e lo mette a rischio anche per il derby con il Milan, non cambiano la posizione di Samir Handanovic: i suoi guantoni sono il presente e il prossimo futuro dell'Inter. È ormai una formalità il rinnovo dello sloveno classe '84, che prolungherà di un anno il proprio contratto (fino al 2022) con la consapevolezza di essere ancora il numero uno indiscusso per la prossima stagione. Ausilio e Marotta, però, hanno già iniziato a guardare anche al futuro: chi raccoglierà l'eredità di Handanovic?



MUSSO PIACE - Tanti nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri, uno spicca su tutti: quello di Juan Musso. Non ha brillato nello scontro tra Udinese e Inter al Friuli, ma l'argentino classe '94 è da tempo uno dei profili valutati più attentamente da Ausilio e Marotta per le ottime prestazioni in A. Non manca la concorrenza, soprattutto in Premier dove il Chelsea ha effettuato più di un sondaggio, ma prende sempre più corpo l'idea che Musso segua le orme di Handanovic, che proprio da Udine si era trasferito a Milano sponda nerazzurra: la trattativa vera e propria non è ancora partita, ma l'argentino è un nome seguito con grande attenzione.



PADELLI VIA, IDEA RADU? - Non solo il futuro a lungo termine e il dopo Handanovic però, l'Inter guarda anche a medio termine e a chi occuperà la casella di secondo di Handanovic. Daniele Padelli è in scadenza e con ogni probabilità non rinnoverà il proprio contratto, per questo la dirigenza sta valutando anche un altro estremo difensore da mettere a disposizione di Conte: possibile un'occasione per Ionut Radu, il classe '97, ora in prestito al Parma, ha impressionato positivamente soprattutto nella precedente esperienza al Genoa e le sue chance da secondo per la prossima stagione sono in rialzo. Prima il successore di Padelli, poi quello di Handanovic: l'Inter guarda al futuro dei pali.



