Il portiere e capitano dell'Inter, Samir Handanovic, ha parlato nel post-partita della partita pareggiata 0-0 contro l'Atalanta.



PARI - "Pari buono visto per come è andata. Potevamo vincere e potevamo perdere. Risultato giusto, contro l'Atalanta non è mai facile. Avevamo speso tanto mercoledì, quindi ci prendiamo questo punto e pensiamo alla prossima".



PARARE E I PIEDI - "Oggi avevo spesso il pallone perché avevamo speso tanto mercoledì e c'era meno movimento rispetto al solito. Il portiere deve sapere come gestire la palla".



MURIEL - "Ho guardato il pallone, ci si allena per questo. Muriel lo conosco da anni, non serviva studiarlo troppo".



IL SORPASSO - "Assolutamente no. Manca metà campionato, abbiamo una gara in meno: non c'è pressione, bisogna continuare così. Quando non si può vincere, si pareggia".