Samir Handanovic ha parlato a Sky Sport della sfida vinta per 2-1 dall'Inter contro la Spal: "Mi aspettavo una partita tosta, perché noi mercoledì abbiamo speso tanto e quando giochi tante partite ti mancano un po' di energie. Se Keita avesse segnato o fatto segnare il 2-0 la partita si sarebbe messa su altri binari. Non abbiamo giocato come altre volte, ma abbiamo mostrato carattere.



PARATE ED ERRORI - "Belle parate? È il mio lavoro, non aggiungo altro. Gli errori? Sul gol subito col Torino è colpa mia, stavo già pensando alla giocata successiva, ero sicuro di prendere palla. Ad Eindhoven ho rischiato l'uscita, sono andato d'istinto, ma per i portieri è questione di attimi non puoi ripensarci".