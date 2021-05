Un altro errore, in una partita sentita come quella contro la Juve.. Il lieve tocco di Eriksen non può giustificare l’ennesima frittata del capitano dell’Inter (che pure aveva parato un rigore a Ronaldo, poi in gol sulla ribattuta). Troppe incertezze, oramai una costante che rende il 36enne portiere sloveno un punto debole nell’11 impostato da Conte.La situazione finanziaria della società al momento, come sappiamo, non è florida. In estate servirà dal mercato almeno un portiere, anche perché. Da viale della Liberazione fanno sapere che Handanovic sarà il portiere titolare anche nella prossima stagione., ma magari ci si potrà ingegnare anche con qualche formula particolare per chiudere le trattative.E quindi si studiano soluzioni alternative, per il futuro., ma Conte in stagione gli ha dato pochissimo spazio. E allora sono due i portieri che piacciono all’Inter. Si tratta di, prima scelta qualora si decidesse di fare un investimento in porta.Juric lo ha sostituito nelle ultime partite e lo ha praticamente salutato (“gli auguro il meglio perché se lo merita”). Insomma, potrebbe essere anche economicamente un colpo meno impegnativo. Handanovic non è più una sicurezza, l’Inter (timidamente) si guarda intorno.