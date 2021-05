Non ce ne sarebbe stato bisogno, ma l'ulteriore conferma arriva dall'ultimo, altrimenti sarebbe successo il finimondo..., 136 nella Liga spagnola, 116 nella Premier League inglese e 105 nella Bundesliga tedesca. Quest'ultimo è un campionato a 18 e non a 20 squadre, ma la sua media resta comunque inferiore.Così come il secondo cartellino giallo a Bentancur nella ripresa dopo quello risparmiato a Kulusevski nel primo tempo,all'amo. Beffando Darmian e Perisic, facendo scoppiare a ridere i telecronisti inglesi.Tra i due penalty a favore dei padroni di casa Chiellini trova il tempo per concedere il bis e il tris nella propria area a. Il Toro non simula, ma anche quello su di lui è un tipo di rigore inconcepibile per quello che dovrebbe essere il giusto metro di giudizio. Urge una correzione al regolamento.. Inoltre la partita di ieri allo Stadium dimostra che la Juventus possiede delle individualità d'altissimo livello. Non ne avremo mai la controprova, ma la sensazione è che,Spesso al tecnico nerazzurro è stato fatto pesare il suo ingaggio daeccome. E nella prossima stagione, anche se resterà all'Inter come previsto dal suo contratto fino a giugno 2022,. Lo Special One aveva ragione: non è "pirla".