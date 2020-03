Timo Hubers, difensore centrale dell’Hannover 96, è risultato positivo al coronavirus. Il 23enne, scrive il sito ufficiale del club tedesco, si presume sia stato infettato durante un evento a Hildesheim sabato sera. Ora saranno sottoposti a test tutti i dipendenti, calciatori e non, del club. Queste, invece, le parole di Gerard Zuber, ds dell’Hannover: “Timo si è comportato in modo assolutamente esemplare. Finora non ha mostrato alcun sintomo. Quando ha scoperto che una persona che era stata con lui all’evento era risultata positiva, lo ha riferito al medico mettendosi in quarantena a casa”. Il giocatore è ancora in quarantena domestica.