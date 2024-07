Hansa Rostock-Lazio: le formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Getty Images

Ladel nuovo allenatore Marcocontinua la sua preparazione in vista dell'inizio del prossimo campionato. Dopo la vittoria contro il Trapani e il pareggio contro la Triestina, i biancocelesti si preparano alla sfida contro l', squadra che milita in terza serie tedesca. Le ultime sfide saranno poi contro Frosinone, Southampton e RB Lipsia. All’Ostseestadion di Rostock in campo i nuovi acquisti Tchaouna e Noslin.Partita: Hansa Rostock-LazioData: sabato 27 luglio 2024Orario: 15.00Canale TV: a pagamento sul sito ufficiale della Lazio

Streaming: Lazio Style Channel (canale numero 233 di Sky).Hansa Rostock-Lazio si gioca alle ore 15:00 di sabato 27 luglio. Verrà trasmessa in diretta in streaming a pagamento sul sito ufficiale della Lazio e in tv, in differita, su Lazio Style Channel (canale numero 233 di Sky).In campo dal 1' in avanti i nuovi acquisti Tchaouna e Noslin, mentre in difesa spazio ai collaudati Romagnoli e Patric. Isaksen si prende la fascia destra, torna Rovella a centrocampo.Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Rovella, Vecino; Isaksen, Guendouzi, Tchaouna; Noslin. All. Baroni.