Continua il cammino europeo dell'Atalanta. Altre quattro partite per centrare la qualificazione ai gironi di Europa League. Dopo aver eliminato il Sarajevo, i bergamaschi scendono in campo alle 18 allo Stadio Sammy Ofer Haifa contro l'Hapoel Haifa. Dopo le 8 reti rifilate in Bosnia al Sarajevo, Gasperini predica calma ("Dovremo fare attenzione. Sarà una sfida intensa e non potranno esserci distrazioni"), ma sa bene che l'Haifa non può rappresentare un ostacolo insormontabile. Gli orobici, per non rischiare nulla, schiereranno il miglior 11 possibile: Toloi-Masiello e Palomino in difesa, Freuler e De Roon cerniera di centrocampo, Gomez con Barrow in attacco. Obiettivo chiaro: chiudere la pratica qui, per poi avere un ritorno agevole la prossima settimana a Bergamo. Con un occhio puntato a Cska Sofia-Copenaghen, da cui uscirà la prossima (e ultima) avversaria.



LE FORMAZIONI UFFICIALI -

HAPOEL HAIFA (4-3-3): Setkus; Malul, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Sjostedt, Plakuschenko, Vermouth; Gînsari, Papazoglu, Buzaglo.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Gomez, Zapata.