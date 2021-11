Nel segno di Hauge.autore del gol decisivo nei minuti di recupero sul difficile campo dell’Olympiakos. Appena tredici minuti sono bastati all’ex Milan per determinare in una competizione, l’Europa League, che lo aveva visto protagonista anche nella passata stagione. Jens non ha paura di prendersi le proprie responsabilità nei momenti più delicati, quelli da dentro o fuori.L’esplosione di Leão e la presenza di un vice-campione del mondo come Rebic ha portato il Milan a fare scelte diverse su Hauge. Non una bocciatura ma una opportunità: Jens era arrivato dal Bodo Glimt per 4,5 milioni e la sua cessione può generare una ricca plusvalenza.Il prestito con diritto di riscatto diventa obbligo solo al raggiungimento della salvezza del club tedesco che, allo stato attuale, occupa la terzultima posizione nella Bundesliga. Hauge in Germania si trova bene e farà di tutto per aiutare il club a raggiungere l’obiettivo, il Milan osserva e conta di incassare presto una cifra importante per il bilancio.