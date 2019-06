Gianfranco Zola, ex vice di Maurizio Sarri al Chelsea, parla ad As di Eden Hazard, nuovo acquisto del Real Madrid: "Il Real ha comprato un giocatore fantastico. Quest'anno è stato incredibile. E lui, come persona, fantastica. Il Chelsea perde un giocatore chiave, il Real Madrid ne esce vincitore. Meritava questa chiamata. Come persona è molto buono, molto umile. E molto tranquillo e molto modesto".



IL SUO FUTURO - "A Madrid farà bene. Le sue qualità non ammettono dubbi. La Liga è un bene per lui, quest'anno è migliorato molto, ha imparato a giocare di più con la squadra. Farà bene".