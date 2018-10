E se Eden Hazard non realizzasse il proprio sogno di giocare per il Real Madrid? Nessun problema, parola dello stesso attaccante belga che a Sky Sports UK rivela: "Posso chiudere la carriera al Chelsea, nessun problema. Sono veramente felice con il club e la mia famiglia è felice qui a Londra. Quindi, se non vado in Spagna non è un problema. Amo i fan e penso che loro amino me. Qualunque cosa succeda in futuro sarò felice, è così".