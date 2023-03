Eden Hazard cerca quasi disperatamente una via d'uscita dalla "gabbia d'oro" del Real Madrid. Il fantasista belga è tra i giocatori meno utilizzati da Carlo Ancelotti, anche se ha ancora un anno di contratto con il club campione d'Europa in carica. In estate, nel caso non si raggiunga un accordo sulla risoluzione del contratto, i Blancos proveranno a cedere l'ex belga; tanti club potrebbero essere interessati, soprattutto in Turchia, anche se lo stipendio percepito dall'ex Chelsea sembra essere un ostacolo.