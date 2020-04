Eden Hazard, esterno offensivo del Real Madrid, che si è presentato in ritiro, a inizio stagione, in sovrappeso, parla del suo rapporto col cibo, e con la bilancia, a RTFB TV: “Cerco di non andare alla credenza, ma il tema della dieta per me è complicato. Ci provo a non mangiare troppo. Ma la dispensa è qui accanto…”.