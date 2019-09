Eden Hazard, fuoriclasse del Real Madrid, parla al canale ufficiale della Uefa in vista del suo debutto in Champions League: "Perché il Real Madrid? Era nei miei piani. Quando ero al Chelsea sapevo già che il mio sogno sarebbe stato di giocare per questo club un giorno. Non mi aspettavo di giocare per 7 anni al Chelsea, ma alla fine è andata bene e ho vinto qualcosa ogni anno. Ora è un sogno".



CLUB SPECIALE - "Perché è così speciale? Per me perché Zidane ha giocato qui. Poi c'è la maglia bianca e il Bernabeu, che è lo stadio migliore. Da bambino tifavo il Real".



SU ZIDANE - "Lavoriamo insieme da più di un mese e sono felice. Mi sento un bambino piccolo, non solo per lui, ma anche per altri giocatori. Quando parli con Zidane lo senti ancora come un giocatore. Devo solo imparare da lui".



ALTRI RICORDI REAL - "Ricordo Raul, Figo, Ronaldo... è stato belle vederlo. Tutte quelle stelle lì attraevano e giocavano insieme".



SULLA PRESENTAZIONE - "E' stato un giorno speciale. Quando sono arrivato, mi sentivo a casa sul campo perché è quello a cui sono abituato. Non credo di poterlo descrivere, tutte le telecamere che ti fissano, la conferenza, il presidente che parla... Mi trovo meglio in campo".