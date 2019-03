Piccoli intoppi nel mercato in uscita del Borussia Moenchengladbach. Ormai da tempo il Borussia Dortmund ha messo gli occhi su Thorgan Hazard, e sembra un affare che possa andare in porto quest'estate. Tuttavia, il magazine tedesco Sport Bild racconta di dissidi tra l'entourage del giocatore e Max Eberl, direttore sportivo del Gladbach: Eberl ha fissato un prezzo intorno ai 40 milioni di euro, ma il padre-agente di Hazard, Thierry, spinge perché il club lasci partire il figlio per 25 milioni.