La trattativa per il rinnovo del suo contratto non decolla e le voci di un suo trasferimento al Real Madrid, di cui ormai si parla da molto tempo, si fanno sempre più insistenti. La sensazione degli analisti Sisal Matchpoint è che alla fine Eden Hazard (il quale ha pure commentato con un "perché no?" gli ultimi rumours) giocherà per i Blancos nella prossima stagione. Sul tabellone scommesse, come riferisce Agipronews, il passaggio del calciatore belga al Real è ritenuto probabile e viene valutato 2,25. Hazard, a conti fatti, è l’acquisto estivo con la quota più bassa secondo i bookmaker: più probabile di Icardi e di Mbappé (dati a 6,00), ma anche di Firmino (a 7,50) e Neymar (a 9,00).