Fiorentina all'esame decisivo in Scozia: con l'Hearts è ora o mai più. La Viola ha un solo punto dopo le prime due giornate della fase a gironi di Conference League, a Edimburgo va a caccia della prima vittoria stagionale per rilanciarsi nel gruppo A. E scavalcare proprio gli scozzesi.



Italiano studia qualche ritocco per la sfida, non solo in termini di uomini ma anche di modulo: possibile il passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1, il ballottaggio in questo senso per una maglia da titolare è tra Bonaventura e Cabral. Recupera Milenkovic e va in campo dal 1', più Duncan di Mandragora.



PROBABILI FORMAZIONI



h. 21 Hearts-Fiorentina - Diretta tv: Sky Sport Football, Sky Sport 258 e in chiaro su TV8.



HEARTS (4-2-3-1): Gordon; M. Smith, Neilson, Kingsley, Cochrane; Kiomourtzoglou, Devlin; Ginnelly, Forest, McKay; Shankland. All. Neilson.



FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Kouamé, Jovic, Saponara; Cabral. All. Italiano.