Miglioramenti. Lievi, ma di miglioramenti si tratta. La notizia, riportata da gazzetta.it, è che Andrea Gresele è sveglio. Il 18enne, terzino destro della Primavera del Verona, è stato fatto uscire dal coma farmacologico in cui era stato sottoposto in seguito all'operazione post-incidente dello scorso 7 febbraio, quando cadde da 4 metri subendo un trauma al cranio e una frattura a una vertebra dopo essere stato folgorato dall'alta tensione. Le sue condizioni appaiono incoraggianti, i primi controlli non hanno rilevato deficit agli arti inferiori e superiori, ma la prognosi resta riservata. Nei prossimi giorni il quadro clinico sarà più chiaro.