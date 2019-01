Hellas Verona-Cosenza 2-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 34' Tupta (V), 72' Di Carmine (V), 81' Sciaudone (C), 85' Idda (C)



Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Bianchetti, Dawidowicz, Marrone, Faraoni; Gustafson, Colombatto, Zaccagni (76' Danzi); Tupta, Pazzini (68' Di Carmine), Di Gaudio (67' Matos). All. Grosso.



Cosenza (4-4-2): Perina; Corsi, Dermaku, Idda, Legittimo (70' D'Orazio); Embalo (66' Sciaudone), Bruccini, Mungo, Baez; Maniero (70' Perez), Tutino. All. Braglia.



Arbitro: Rapuano di Rimini



Ammoniti: 5' Embalo (C), 38' Mungo (C), 69' Sciaudone (C), 80' Matos (V), 82' D'Orazio (C), 89' Colombatto (V)