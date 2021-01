Hellas Verona-Crotone 2-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 16' p.t. Kalinic, 25' p.t. Dimarco, 10' s.t. Messias



Assisst: 16' p.t. Barak, 25' p.t. Zaccagni



Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani (dal 20' s.t. Guenter), Ceccherini (dal 2' p.t Dawidowicz); Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni (dal 30' s.t. Colley); Kalinic (dal 20' s.t. Carmine).

All: Juric.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina (dal 1' s.t. Pereira) Eduardo Henrique (dal 1' s.t. Simy), Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Riviere (dal 33' s.t. Dragus).

All: Stroppa



Arbitro: Luca Massini



Ammoniti: 13' Ceccherini (HV), 42' p.t. Lovato (HV), 2' s.t. Djdji (C), 11' s.t. Reca (C); 43' Pereira (HV)