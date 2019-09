L'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa la partita di domani sera contro il Milan: “La stima di Giampaolo? Con lui sono state partite sempre belle, alla sua squadra è sempre andata bene anche quando giocavamo bene. Mi piace come persona, c'è stima reciproca. Loro non sono in difficoltà, con il Brescia ho visto una buona prestazione. Mi piace quando i tifosi stanno con la squadra, questo è successo nelle ultime due partite. Per fare risultati buoni serve anche questa positività”.



Su Stepinski: "Sta bene, voleva fortemente venire qua ed è positivo per tutti, è una delle opzioni".